Доверьте ваш вкус профессионалам!

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22 сентября 2021, 18:13

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Преемственность сквозь десятилетия

Своими корнями история ОАО "Минский мясокомбинат" уходит в первые десятилетия ХХ века, когда зарождалась база будущего гиганта мясоперерабатывающей отрасли нашей страны. В 1922 году на базе хладобойни было образовано предприятие, снабжавшее довоенный город колбасами, сосисками, пельменями, пирожками и другими вкусностями. Так изначально заявил о себе Минский мясокомбинат, с передовым технологическим процессом от переработки сырья до изготовления качественных продуктов питания. В следующем году предприятие отпразднует столетие.

Тяжелые испытания выпали на долю нашего народа в годы фашистской оккупации. Но уже с первых дней после освобождения Минска от захватчиков мясокомбинат вошел в перечень важнейших предприятий отрасли и начал выпускать продукцию для фронта и населения, а начиная с 1944 года занял важнейшее место в системе народного хозяйства как республики, так и всего СССР.

С пуском в 1956 году нового Минского мясокомбината открылась следующая страница в истории белорусской промышленности. Получив мощный импульс в своем развитии, предприятие быстро набрало ход.

В середине 1970-х годов на базе мясокомбината было образовано Минское производственное объединение пищевой промышленности, в которое вошли Минский мясокомбинат, мясоперерабатывающий завод и Столбцовский мясокомбинат.

Открытое акционерное общество "Минский мясокомбинат" – одно из старейших предприятий в Республике Беларусь. Доказательством тому является тот факт, что предприятие продолжает успешную деятельность на протяжении 98 лет. Его успех основан на трех беспроигрышных составляющих: стабильности, надежности и качестве.

Коллектив ОАО "Минский мясокомбинат" не намерен останавливаться на достигнутых рубежах, он стремится к развитию производственной базы, модернизации мощностей, повышению профессионального уровня работников. Без этих базовых основ в наше время сложно удержать передовые позиции.

Сырьем предприятие обеспечивают сельскохозяйственные предприятия Минской области.

Известны в Беларуси минские мясоделы не только своими технологиями, но и качеством колбас, сосисок и всевозможных копченостей. Контроль ведется на всех стадиях производства: от приемки сырья до выпуска готовой продукции.

Структура производства включает:

- цех первичной переработки скота;

- цех холодильной обработки сырья;

- колбасно-полуфабрикатное производство.

На предприятии внедрена система менеджмента качества СТБ ISO 9001 и ISO 22000, а также внедрена и функционирует система НААСР. Имеется аккредитованная лаборатория, которая проводит все необходимые испытания сырья полуфабрикатов и готовой продукции, что гарантирует ее качество и безопасность.

Еще один важный аспект – стремление к наращиванию объемов экспорта. Продукция Минского мясокомбината поставляется в Российскую Федерацию, Узбекистан, Казахстан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Германию.

ОАО "Минский мясокомбинат" имеет сертификат производства товаров, работ и услуг на соответствие требованиям системы добровольной сертификации "Халяль" №079.03.21.BY от 29 июля 2021 года. Это документальное добровольное подтверждение соответствия продукции или услуги требованиям стандарта, гарантия того, что продукты изготовлены по специальной технологии, с соблюдением норм мусульманских традиций и разрешены к употреблению.

Сертификат "Халяль" открыл для ОАО "Минский мясокомбинат" возможность поставок своей продукции на многочисленные рынки стран, где свинина не употребляется в силу традиций. Со времени получения этого документа уже экспортировано в Узбекистан и Казахстан продукции на сумму более чем 16 млн долларов США.

Более 900 специалистов предприятия, каждый из которых – настоящий мастер своего дела, готовы решить любые задачи, чтобы их продукция пришлась по вкусу самым взыскательным покупателям.

Результаты работы минских мясоделов подтверждают стабильность, устойчивость производства и потенциал коллектива, вселяют уверенность в дальнейшей успешной судьбе предприятия, которое выстояло в самые сложные времена. ОАО "Минский мясокомбинат" продолжает работать и прогрессировать благодаря добросовестному и плодотворному труду и таланту многих работников.

Ассортимент Минского мясокомбината насчитывает немало наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Это вареные колбасы, сардельки, шпикачки, полукопченые и варено-копченые колбасы, сыровяленые и сырокопченые колбасы, ветчины вареные, шпики, копчености под торговой маркой "Мясная держава" и "Князь Гедымiн". Все это делается только из охлажденного мяса, причем исключительно белорусского производства. Изобретать новые вкусы своей продукции специалистам мясокомбината удается благодаря умению сочетать специи, оригинальные композиции которых придают изделиям неповторимость. При этом в поисках новизны Минский мясокомбинат остается ярым приверженцем традиций – как в технологиях, так и в рецептурах.

Особого внимания заслуживают сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия, известные под торговой маркой "Князь Гедымiн".

Все продукты данной линейки уже успели завоевать доверие потребителей благодаря и вкусовым качествам, и оригинальной стилистике упаковки.

Приобретая продукты торговых марок "Мясная держава", "Князь Гедымiн" и "Кухаревич", можете быть уверены, что делаете правильный, а значит, здоровый выбор для себя и своей семьи.

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