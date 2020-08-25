25 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Обильные дожди сдерживают темпы уборочной кампании в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

На утро 25 августа убрано 291 тыс. га, или 81% площадей зерновых. "Из-за проливных дождей за минувшие сутки было убрано всего 4,6 тыс. га, если ранее темп жнива составлял 10-11 тыс. га. Труженики села старались везде: по чуть-чуть уборка велась в каждом районе. Например, в Оршанском было скошено всего 200 га, когда при хорошей погоде ежедневно здесь убирается по 1-1,5 тыс. га", - подчеркнули специалисты.

Намолот зерна составляет 923,1 тыс. т при средней урожайности 31,7 ц/га. Всего 5 тыс. т не хватает механизаторам Витебского района, чтобы преодолеть рубеж в 100 тыс. т зерна. Этот показатель они намерены увеличить сегодня-завтра.

Наряду с жатвой в регионе выполняются и другие сельскохозяйственные работы. Так, почти завершилось теребление льна (12,2 тыс. га, или 92% площадей). Ведется сев озимого рапса: посеяно 40 тыс. га, или более 60% площадей, отведенных под эту культуру. Началась уборка ярового рапса: убрано 1,4 тыс. га, или 4,2% площадей. Намолочено 2,6 тыс. т маслосемян при средней урожайности 18 ц/га.-0-