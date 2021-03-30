ДПС "Стрела" 31 марта начинает мотопатрулирование

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД 31 марта открывает сезон мотопатрулирования. Экипажи подразделения будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в специальном подразделении ДПС "Стрела" МВД.

С приходом весны становится актуальной проблема дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и мопедов. Мототранспорт отличается динамичностью и маневренностью, характеризуется меньшей устойчивостью, чем автомобиль. Управление им требует большей концентрации внимания, точной оценки дорожной ситуации, осторожности и дисциплинированности. Однако не все мотолюбители в полной мере осознают опасность передвижения на мототранспорте.

Только в минувшем году на территории республики по вине мотоциклистов произошло 216 ДТП, в которых погиб 21 человек, 233 получили травмы и увечья. За два месяца 2021 года по вине водителей мототранспорта произошло одно ДТП, в котором был травмирован один человек. Мотоциклист в момент совершения ДТП находился за рулем в состоянии опьянения.

По данным анализа аварийности, совершает дорожно-транспортные происшествия на мототехнике и гибнет в них зачастую молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Для молодых водителей, не имеющих достаточно опыта, характерно пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения на дороге. К основным причинам ДТП с участием двухколесной техники можно отнести управление транспортом без права управления и навыков вождения, езду на неисправном и не прошедшем технический осмотр транспортном средстве, неправильный выбор безопасной скорости движения. Нередки также случаи неправильного выполнения правил маневрирования на дорогах, несвоевременной подачи предупреждающих сигналов и игнорирования права преимущественного проезда других транспортных средств.

Чтобы сделать свои поездки наиболее безопасными, мотолюбители должны придерживаться следующих правил: знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД, использовать мотошлемы и специальную защиту, с помощью сигнала поворота своевременно информировать других участников дорожного движения о своих перестроениях, включать ближний свет фар, чтобы быть более заметными на дороге, отказаться от совершения рискованных маневров.

"Напоминаем, что водителю, не имеющему права управления транспортным средством, за рулем которого он находится, грозит штраф в размере от 5 до 20 БВ. За повторное такое нарушение закона в течение года можно лишиться уже до 50 БВ. Кроме того, за управление мототранспортом и перевозку на нем пассажиров без или с незастегнутыми мотошлемами взыскивается штраф до 1 БВ. Повторное такое нарушение в течение года повлечет увеличение ответственности от 2 до 5 БВ. Также предусмотрена административная ответственность за безрассудное и рискованное поведение водителей мототранспорта: управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), влекут наложение штрафа в размере от 5 до 10 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до 6 месяцев или без лишения", - отметили в ДПС.-0-