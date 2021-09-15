"Драник-шоу", квест с подарками и конкурс караваев: Копыль встретит "Дажынкі-2021"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копыль примет 18 сентября фестиваль тружеников села Минской области "Дажынкі-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Праздник традиционно посвящен аграриям. Для них и гостей в Копыле будет организована обширная культурно-развлекательная программа, состоится традиционное вручение премий лучшим хлеборобам.

На фестивале развернутся сценические площадки, Город мастеров, выставка-конкурс караваев и снопов регионов Минской области, экспозиция ретро-машин. Будут работать спортивные площадки, аттракционы и торговые ряды, пройдет демонстрация костюмов ручной работы мастеров учреждений культуры.

Интерактивные площадки тоже оборудуют. Так, УВД, МЧС, ДОСААФ и Департамент охраны Минской области организуют для посетителей игры, полосы препятствий, тестирование на знание правил безопасности, проведут обучение по основам жизнедеятельности с использованием инновационных технологий и современного оборудования.

Работать будет и интерактивная площадка "Беларуская хата на смачныя стравы багата", где представят сцены "Усадьба рыбака", "Драник-шоу" и "Медовая заимка". Здесь все желающие смогут поучаствовать в народных обрядах, мастер-классах по приготовлению и оформлению блюд.

На празднике состоится культурно-познавательный квест. Гости фестиваля получат возможность пройти 10 любых площадок для участия в розыгрыше призов: телевизора, холодильника или двух планшетов. Выдача маршрутных карт будет проходить на двух площадках: на пересечении Р61 и площади Ленина и на площади Ленина возле магазина.

На главной праздничной сцене в 18.40 начнется концерт с участием исполнителей белорусской и российской эстрады. Своим творчеством жителей и гостей Копыля порадуют группа "Фабрика", Александр Солодуха, Алена Ланская, Виктория Алешко и другие исполнители и коллективы.

Завершится праздник световым шоу и праздничным фейерверком.-0-