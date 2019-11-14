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14 ноября 2019, 07:29

Дрогичинский "Экзон" в два раза нарастил выпуск диагностического препарата для диабетиков

На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Экзон" в два раза нарастил выпуск глюкозо-толерантного теста - диагностического препарата для выявления диабета, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Производство лекарственного средства на заводе было налажено по рекомендации эндокринологического сообщества. Выпуск препарата в Дрогичине освоили около пяти лет назад. И с каждым годом объем производства увеличивается. На сегодня он в два раза превышает первоначальные объемы.

Глюкозо-толерантный тест представляет собой порошок, из которого готовится раствор для приема внутрь по определенной схеме. Он применяется в случаях, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или диабета. Результат становится известным уже спустя два часа.

В отличие от линейки гематогенов, которые дрогичинский "Экзон" поставляет в 13 стран, в том числе Литву, Латвию, Германию, США, Украину, Россию, порошок для выявления диабета реализуется исключительно на территории Беларуси через аптечную сеть.

По мнению главного врача Брестского областного эндокринологического диспансера Артура Григоровича, появление отечественного препарата повысило доступность специализированной помощи для диабетиков. Раннему выявлению этого заболевания, опасного своими осложнениями, в регионе уделяется большое внимание. В Брестской области нет кадровой проблемы: все поликлиники укомплектованы врачами-эндокринологами. В области функционируют четыре стационарных эндокринологических отделения, имеющих статус межрайоннных, - в Пинске, Барановичах и Бресте, а также областное детское отделение с действующей "Школой диабета".

В Брестской области на диспансерном учете находятся более 50 тыс. человек с сахарным диабетом, в том числе 317 детей. У 94% пациентов диагностирован сахарный диабет 2-го типа.-0-

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Дрогичин предприятие производство фармакология
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