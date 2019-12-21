Дрожжа вручил новогодние подарки воспитанникам Глусской санаторной школы-интерната

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа принял участие в благотворительной акции "Наши дети" и поздравил воспитанников Глусской санаторной школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

В Глусской санаторной школе-интернате сегодня обучаются свыше 100 ребят с соматической патологией. Здесь созданы благоприятные условия для умственного, морального, эмоционального и физического развития детей, подготовки их к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. Министерство лесного хозяйства взяло шефство над этим учреждением.

Виталий Дрожжа вручил воспитанникам и руководству учреждения ценные подарки: новую мебель для актового зала, денежный сертификат и сладости.

В свою очередь воспитанники школы-интерната подготовили новогоднюю программу, в которой раскрыли свои творческие способности.-0-

Фото пресс-службы Минлесхоза