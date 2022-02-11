Дружественную детям комнату опроса открыли судебные эксперты Могилевской области

11 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дружественная детям комната опроса появилась в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области. Она обеспечит реализацию международных стандартов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщает БЕЛТА.

"На пути реализации этого проекта перед нами стояла непростая задача по решению ряда вопросов технического и кадрового характера, - отметил начальник управления судебно-психиатрических экспертиз - государственный медицинский судебный эксперт-психиатр Константин Жуковец. - Вложены немалые средства и силы для создания необходимой материально-технической базы, расширения штата экспертов, их специальной подготовки. Размеры и функциональность помещения, цветовое решение, освещенность, шумоизоляция и многое другое учтено для создания условий психофизиологического комфорта".

Одним из основных элементов комнаты опроса стало одностороннее зеркало Газелла, позволяющее наблюдать за ходом исследования из смежного помещения. "По сути, речь идет о создании лаборатории, - уточнил Константин Жуковец. - Мы получили сложное экспертное оборудование с определенными техническими параметрами и требованиями к его эксплуатации, специально обученным персоналом. И если непосвященный человек видит только комфортную комнату - значит, все работает правильно".

По словам главного специалиста по работе со СМИ регионального ведомства Ирины Рачковской, сведения, полученные от несовершеннолетних участников уголовного и гражданского процессов, нередко становятся решающими для исхода дела. От условий, в которых они получены, зависит их точность и полнота. Наиболее показательна эффективность дружественной детям комнаты опроса при расследовании преступлений против половой неприкосновенности и свободы. Специально подготовленный государственный медицинский судебный эксперт-психолог проводит опрос несовершеннолетнего потерпевшего по обстоятельствам, интересующим следствие, в комфортной для ребенка обстановке.

Процесс опроса дистанционно наблюдается представителями следствия и органов опеки, законными представителями ребенка из смежного помещения. Там находится в том числе видео- и аудиозаписывающая аппаратура, средства радиокоммуникации для связи ведущего опрос с экспертом. В результате отпадает необходимость участия несовершеннолетнего в дополнительных процессуальных действиях, исключается травматичное воздействие на психику повторного переживания ситуации.

"Полученные таким образом доказательства по делу в дальнейшем используются при проведении комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, - сказала Ирина Рачковская. - В УГКСЭ по Могилевской области только в прошлом году проведено более 60 психолого-психиатрических экспертиз по категориям дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних".

В рамках судебных экспертиз по гражданским делам об определении места жительства и участии в воспитании ребенка (так называемых экспертиз семьи) комната опроса позволяет заинтересованным лицам, допущенным судом к присутствию при проведении экспертизы, наблюдать за ходом обследования, не нарушая доверительного взаимодействия ребенка и эксперта.-0-