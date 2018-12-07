Дружинники гродненской погрангруппы с начала года помогли задержать 16 нарушителей

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Добровольные дружины гродненской погрангруппы с начала года помогли задержать 16 нарушителей, пятеро из которых пытались нарушить госграницу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской пограничной группе.

Сегодня здесь пройдет традиционный слет добровольных дружин из Щучинского, Гродненского, Берестовицкого и Свислочского районов.

"Охрана государственной границы - общее дело. Без помощи местного населения, добровольных дружин, местных органов власти, предприятий и организаций приграничья трудно представить себе ее безопасность. На участке ответственности Гродненской пограничной группы зарегистрировано 12 добровольных дружин численностью 246 дружинников. С их участием выставлено более 6 тыс. нарядов, задержан ряд нарушителей", - отметили в Гродненской пограничной группе.

Ежемесячно с дружинниками проводятся занятия, на которых совместно с офицерами-пограничниками рассматриваются вопросы организации службы по охране границы, линии поведения членов дружин при несении службы, отрабатывался порядок действий при обнаружении неизвестных лиц в пограничной зоне.

Во время слета запланированы практические занятия, посещение заставы, подведение итогов работы в 2018 году. Более семидесяти дружинников будут поощрены за оказанную эффективную практическую помощь в выполнении задач по охране. Лучшей в этом году признана добровольная дружина при Поречском сельском исполнительном комитете Гродненского района.-0-