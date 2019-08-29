"Духов болот" воссоздадут на экологическом арт-фестивале в Кличеве

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Экологический арт-фестиваль "Острова Дулебы" пройдет 31 августа в Кличеве Могилевской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Творческий проект объединит выставки, экскурсии, музыкальную программу, спортивные соревнования. Гостям предоставят возможность продегустировать и приобрести местные экопродукты и дары леса. На протяжении дня здесь будут работать фотозоны, аллея ремесел, тематические интерактивные площадки, где будут угощать белорусскими вкусностями, обучать традиционным народным танцам, проводить народные игры и забавы. Одним из ярких и зрелищных мероприятий обещает стать конкурс по созданию фигур "Духи болот" из болотного сырья.

Гостям также предложат погрузиться в атмосферу эпох варягов и воинственных дулебов, средневековых рыцарей, Великого княжества Литовского, Наполеона. В фестивале примут участие клубы реконструкций, звезды эстрады, народные творческие коллективы, молодежные, общественные организации, научные сообщества, экологи, учреждения культуры, образования, ремесленники и агроэкоусадьбы.

"Главная цель экологического праздника - познакомить участников и гостей с природой Кличевского района и республиканским гидрологическим заказником "Острова Дулебы", привлечь внимание к проблемам сохранения окружающей среды, климата, повышению экологической культуры населения. Фестиваль направлен также на популяризацию идей устойчивого развития, в том числе по эффективному управлению природными ресурсами, повышению человеческого потенциала, возрождению историко-культурного наследия, развитию туризма", - отметили в райисполкоме.

Организаторами мероприятия выступают Кличевский райисполком в партнерстве с представителями реального сектора экономики, общественных организаций и общественным объединением "ЭкоКлич".-0-