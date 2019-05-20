Духовная и классическая музыка зазвучит 26 мая в минском парке Уго Чавеса

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль духовной и классической музыки "Кириллица" пройдет 26 мая в минском парке Уго Чавеса, сообщили БЕЛТА организаторы.
Посетителей ожидают хорошая музыка, квест для детей и подростков, мастер-классы, полевая кухня и теплая атмосфера.
"Юные и уже опытные музыканты - хоры, музыкальные студии, семейные коллективы, солисты музыкальных школ, Белорусской государственной академии музыки, Большого театра Беларуси - представят свои программы, которые наполнят души светом и радостью. Под голоса скрипки, мандолины, кларнета, флейты и других инструментов можно будет принять участие в различных мастер-классах, играх", - добавили организаторы.
Им выступает православный приход Храма святителя Николая Японского при поддержке администрации Фрунзенского района Минска.-0-
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