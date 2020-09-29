Духовно-культурная акция пройдет в Лесной 11 октября

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Духовно-культурная акция "Лесная - место воинской славы" пройдет в агрогородке Лесная Славгородского района 11 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

Откроет череду мероприятий литургия, которая пройдет в Свято-Петропавловском храме-памятнике. В это же время начнется легкоатлетический кросс среди молодежи и представителей общественности. Он начнется у въездного знака агрогородка Лесная и пройдет до центра населенного пункта. Позже участники кросса возложат цветы и венки к братской могиле русских воинов.

После этого состоится круглый стол на тему "Битва при Лесной", где участникам расскажут про историю битвы. Позже в Лесной пройдет Крестный ход. Духовенство, руководство райисполкома и представители общественности примут участие в посадке памятной аллеи.

Для гостей мероприятий будет работать выставка "Духовное наследие родной земли", на открытой площадке Леснянской библиотеки-музея покажут анимационную программу "По следам Северной войны". В течение дня у всех желающих будет возможность познакомиться с туристическим маршрутом "Славгород - Лесная". Помимо этого, в Лесной будут работать выставки-продажи изделий славгородских сыроваров, народных мастеров и ремесленников.-0-