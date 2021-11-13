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13 ноября 2021, 15:50

Духовность и патриотизм. Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?

С нового учебного года в 5-6-х классах ввели факультатив по духовности и патриотизму. Наш корреспондент побывала в средней школе №70 Минска, где такие занятия проходят уже давно, и узнала, что на них рассказывают и как это помогает детям справляться с проблемами.

Не было бы счастья

- Духовно-нравственные проблемы учащихся в нашей школе особенно остро проявили себя 13 лет назад, - рассказывает директор СШ №70 Евгения Рудова. - Ситуация была близка к катастрофической: из 300 школьников у 26 - проблемы с учебой и дисциплиной. У одних родители злоупотребляли алкоголем, другие не находили моральной поддержки, живя в неполных семьях.

- Не зря говорят: пути Господни неисповедимы, - продолжает Евгения Вениаминовна. - Однажды к нам в гости заглянул наш выпускник Дмитрий, вернувшийся недавно из армии. Пришел не один, а с другом - священником отцом Павлом Сердюком.

Педагоги признались, что не в силах справиться со сложившейся ситуацией. Отец Павел вызвался поговорить с детьми, и уже первая беседа с проблемными учениками дала плоды. Священнику удалось найти тропинку к самым отчаянным сердцам. После его второго визита руководство учреждения пришло к выводу: школьникам нужны духовные беседы.

Однажды подрались два мальчика. И случилось это в день очередного визита отца Павла, который пошел на классный час и в разговоре с забияками сказал нужную фразу: "Свобода твоего кулака заканчивается там, где начинается свобода лица другого человека! Нельзя доводить конфликты до драки. Они решаются с помощью слов!" Отклик в сердцах драчунов - православного Пети и мусульманина Эльнура - получился феноменальный: они стали друзьями.

Одна на всех

Девять лет назад 70-я школа стала площадкой проекта "Внедрение модели формирования духовно-нравственных качеств учащихся учреждений общего среднего образования". С 2015 года для учеников 1-4-х классов стали проводить занятия в формате факультатива "Основы православной культуры", утвержденные Министерством образования.

Как отмечают педагоги и родители, за прошедшее время дети сильно выросли - и духовно, и нравственно. Стали более воспитанными, способными к состраданию. Конечно, случается всякое, но, главное, они понимают: решать проблемы с помощью силы не лучший вариант.

- Занятия формируют у ребят ответственность, позитивное отношение к жизни, стремление к саморазвитию и нравственному совершенствованию, - уверена педагог-психолог Ольга Жуковская.

- На факультативе мы также изучаем традиции и ценности белорусского народа. Обязательно привожу детям примеры из истории, русской и белорусской литературы, музыки, живописи, - рассказывает социальный педагог, преподаватель истории и выпускница регентского отделения Минской духовной семинарии (Жировичи) Галина Шимко.

Факультатив посещают дети разных национальностей и вероисповедания. Педагоги уверены, что духовно-нравственные законы объединяют все конфессии. Учащимся ставят в пример их прадедов, которые плечом к плечу защищали Родину в годы войны. Тогда не делили никого на мусульман, католиков и православных. Взрослые учат ребят находить общие интересы, а их много, в том числе одна школа, один город, одна страна, одна Земля!

Опыт духовно-нравственного воспитания педагогов СШ №70 пригодился при создании пособия для факультатива по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма: их пригласили в авторский коллектив.

Потенциал факультатива оценил заместитель председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Александр Шимбалев, один из авторов пособия "Духовность и патриотизм", изданного в помощь школьникам и учителям:

- Полученные знания дадут детям возможность делать осознанный выбор, в том числе в самых сложных ситуациях, и руководствоваться при этом не собственной выгодой, эгоизмом. Научат их соотносить свои поступки с требованиями вечных ценностей, обогатят духовным опытом человечества и церкви. Заставят думать, размышлять о душе, поведении, отношениях с друзьями, родителями и обществом, то есть научат молодых людей мудрости, помогут в будущем решать многие вопросы повседневной жизни.

Православная церковь во время подготовки факультатива пригласила к совместной работе экспертов, представляющих самые разные конфессии: католиков, мусульман, иудеев.

Говорят дети

Чем запомнились первые духовные беседы ученикам 5 "Б" класса

Яна Найденок:

- Недавно на занятиях мы разговаривали о празднике Рождества и Введения во Храм Девы Марии. Учитель рассказала, как они появились, объяснила их значение. Еще мы узнали, что Богородица - Покровительница нашей земли: Она есть и на гербе города.

Милана Щербинина:

– Теперь знаю, что Библия - самая популярная книга. Ее писали 40 авторов на трех языках сразу в трех частях света. Библия учит нас добру и правде.

Илья Наумчик:

– Узнал на занятиях, что митрополит Филарет был еще и Героем Беларуси. Он родился не в нашей стране, но служил - ей! А еще благодаря митрополиту Филарету восстановили крест Евфросиньи Полоцкой.

Тамара МАРКИНА, фото автора,

газета "7 дней".-0-

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