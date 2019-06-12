Душ для альпаки, бассейн для медвежонка: как питомцы Гродненского зоопарка справляются с жарой

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на протяжении нескольких дней температура воздуха превышает 30 градусов. Сотрудники городского зоопарка стараются обеспечить питомцам комфортные для такой погоды условия, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.

"Для копытных, например, внесены изменения в рацион. Несколько раз в день они помимо традиционных кормов получают сочную зеленую массу. Ее раз в два дня поставляет одно из пригородных хозяйств", - рассказывает Виталий Гуменный. Постоянно животным дают свежую холодную воду. В каждом вольере есть возможность укрыться от солнца в тени.

Вообще водные процедуры стали обязательными едва ли не для всех обитателей. Для копытных, например, в вольерах созданы так называемые грязевые пятна. Они и охлаждают температуру в вольере, и позволяют полежать в прохладе.

С удовольствием принимают душ альпаки. Когда сотрудник зоопарка начинает проливать их вольер, альпаки стремятся попасть под струи воды.

Много времени в воде проводят и медведи. К радости посетителей резвится на солнце с мамой Пенелопой гималайский медвежонок. Малыш, родившийся в январе, раз за разом спускается к бассейну: на воде он держится уверенно.

Принимает ванны и бурый медведь Никита. После одного из купаний он с важным видом приводит в порядок лапы.

А вот хищники к воде относятся настороженно. Представители семейства кошачьих стараются обойтись без душа, однако после рукотворного дождика занимают места попрохладнее. Хотя в жаркую погоду и большие кошки могут удивить: недавно зоопарк распространил видео, где ванну принимает тигрица Тайга.

"Главное - сочные корма, много воды и тени, - подчеркивает Виталий Гуменный. - А вот мороженое, как многие интересуются, животным нельзя. Одна из причин - питомцы могут попросту заболеть ангиной".

Несмотря на жару, большинство обитателей зоопарка доступны для обозрения. Правда, некоторые стараются держаться в тени, зато представители жарких стран, наоборот, с удовольствием принимают солнечные ванны.

В Гродненском зоопарке в настоящее время содержатся около 4 тыс животных - представителей более чем 320 видов.-0-

Фото Леонида Щеглова