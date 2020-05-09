Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к ветеранам Великой Отечественной войны относятся с особой заботой и уважением, отметил сегодня в Бресте в беседе с журналистами участник Сталинградского сражения и битвы на Курской дуге 96-летний Петр Колпаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Федорович признался, что празднование 75-й годовщины Великой Победы получилось для него одним из самых приятных и неожиданных. К многоэтажке, где живет ветеран, пришли военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, военный оркестр, молодежь. Они организовали для фронтовика небольшой парад, исполнили песню "День Победы".

"Я такого не ожидал, получилось исключительное поздравление. Душа радуется, что такое отношение к ветерану Великой Отечественной войны. Большое спасибо организаторам. Для меня большое счастье встречать День Победы вместе с вами", - сказал Петр Колпаков. Он отметил, что среди тягот военного лихолетья было место и радостным моментам. "Как-то были на разведке, передвигались по-пластунски, устали. Добрались до большого рва, уже почти вплотную приблизились к врагу. Я предложил отдохнуть. Но командир взвода хотел, чтобы мы продвинулись еще метров на 100. Я настоял на отдыхе. Не успели мы прикурить, как полетели снаряды и начали разрываться как раз в 100 метрах от нас. Вся группа бросилась на меня со словами: "Ну, Петя, ты нас спас!", - рассказал он об одном из случаев.

Петр Федорович попал на фронт в 1942 году, когда ему был 19 лет. Участвовал в Сталинградской битве, боях на Курской дуге, освобождал Харьков и Польшу. День Победы встретил в Берлине. Он награжден орденами Отечественной войны I степени и Славы III степени, множеством медалей. Ветеран родился на территории нынешней Волгоградской области России. После войны обосновался в Беларуси. Сейчас живет в Южном городке Бреста.-0-