Душевная профессия, или Репортаж о буднях человека с золотым сердцем

"Это же наша золотая рыбка пришла", - тепло приветствуют социального работника Елену Липень в доме семьи Мелешко в поселке Рудня Маримонова Гомельского района. Елена частая гостья у них. Сказать, что просто заходит по работе - ничего не сказать. Она и друг, и помощник, и курьер, и консультант, если надо, - профессиональный статус обязывает.

Накануне Дня социального работника корреспондент БЕЛТА провела одно утро вместе с представительницей, пожалуй, самой душевной профессии - социального работника отделения социальной помощи на дому Территориального центра социального обслуживания населения Гомельского района Еленой Липень.

Родной человек

Знакомимся с героиней в густой предрассветной темноте. На часах 7.30, но восход зимнего солнца не торопится. Однако на многолюдной остановке в центре Рудни Маримоновой легко находимся с Еленой Липень. Этот внимательный, особенно теплый взгляд серо-голубых глаз невозможно пропустить. Захватывает в плен стойкое ощущение, что знаешь человека всю жизнь.

"Предлагаю по кофейку с дороги, а потом пойдем к подопечным. Честно говоря, некоторые из них любят поспать подольше, особенно зимой, когда поздно светает", - улыбается Елена Липень. По пути она рассказывает, что почти 16 лет работает в социальной службе. Хоть бухгалтер по профессии и попала в эту сферу по стечению обстоятельств, но остается преданной своему делу. И не представляет, как можно оставить своих старичков без внимания.

Под социальной опекой Елены Липень 14 человек, из которых четыре семейные пары, три инвалида II группы и один - I группы. У многих дети живут и работают в Гомеле или переехали в другие области. Постоянно уделять внимание пожилым родителям не получается, зато всегда рядом Елена.

Дома соцработник с бухгалтерской точностью сверяет и сводит все перечни лекарств, которые нужны подопечным, списки продуктов. Созвон-пятиминутка с коллегами. По традиции они вместе начинают день с посещения подопечных в отдаленных поселках. Первый пункт сегодня - деревня Папанин. У соцработников Раисы Яковлевны и Валентины Михайловны также есть адреса помощи в этом месте, где на зимовку остаются всего несколько человек. Папанин оживает только в сезон дач.

Перед выходом Елена Ивановна заботливо предлагает сменить городской вариант обуви на теплый и функциональный, высокой проходимости в условиях проселочных дорог.

На перекрестке на въезде в поселок нас уже ждут коллеги Елены Липень. Заочно с ними знакомы: контакт с первого взгляда установлен. Девчата дружно сожалеют, что не могут показать всю красоту родных мест. "Какая красота у нас тут, когда снежком припорошит, как в сказке. А места такие щедрые на грибы и ягоды", - убеждают они.

Разговор о природе сменяется насущной темой. Не могут женщины понять и принять, как дети забывают о престарелых родителях. Бывают в жизни разные ситуации: работа, занятость, переживания. Но особенно обидно, когда старики становятся нужными только в день пенсии. Такие ситуации, по словам соцработников, встречаются, и очень обидно за тех, кто остается одиноким при многочисленной родне. Болит душа и когда старики звонят со стационарного телефона на мобильный, после чего выставляется счет на немалые суммы. Приходится звонить детям, подсказывать, что нужно.

По пути коллеги делятся новостями: поселковыми, городскими, республиканскими. Особенно тронула резонансная авария в Лиозненском районе Витебской области. Неравнодушные сердца отозвались на беду. К слову, и сами нередко ходят по дороге в соседние деревни, поэтому есть светоотражатели и необходимая амуниция. Каждые пять лет соцработникам выдают новый велосипед, который значительно упрощает передвижение и доставку продуктов.

Не по-январски влажный лес встречает хвойным ароматом. "Дышите глубже, в городе так не получится", - советует спутница. Рудня Маримонова и другие поселки сельсовета практически утопают в лесном массиве.

"Моя Леночка"

Поворот на Папанин, затем развилка в разные стороны одной улицы - и команда разделяется.

Деревянный голубой домик за высоким забором - первый на сегодня адрес. У окошка дожидается свою благодетельницу Еленушку Анна Свиридовна. Двое сыновей живут в Гомеле, дочь в Могилевской области. Гомельчане наведываются чаще, дочка реже, но всегда на связи по телефону. В свои 80 с хвостиком Анна Свиридовна легко управляется мобильным и электронным тонометром, всегда в курсе новостей в области и стране, не прочь отследить сюжетные линии сериальной жизни. И неизменно встречает свою Елену вопросом: "Какие новости?". Перебросившись с хозяйкой несколькими новостями, соцработник удаляется похлопотать по хозяйству: принести в дом дров, благо Анна Свиридовна запаслась на зиму, набрать пару ведер водички из колодца и др.

Невозможно не сделать комплимент чистоте и уюту в доме. "Это все Леночка - моя девочка, помогает. Я и сама все поддерживаю еще. А она мне и мастера, если телефон сломается, организует. Во всем помогает. Не могу и сосчитать, сколько лет рядом", - рассказывает о своей помощнице жительница Папанина.

Анна Свиридовна и сама хозяйка отличная: крючком связала коврики в каждую комнату, в огороде всегда овощи выращивала. Правда, сейчас болезни атакуют, не может все сама. "Ох, завидую, какую цыбульку хорошую выращивала, когда высохнет, как золото - золотистая", - делится наболевшим бабушка. Слово за слово, и вспоминается история всей семьи, непростое детство в военные годы, судьба отца и матери, шести сестер.

Для Елены Ивановны на этот раз особая просьба: "На Рождество приедут сыновья, хотелось бы им гостинцев", - просит хозяюшка. "Поняла, все сделаю", - отвечает на запрос больше чем соцработник.

За это время коллеги Елены Ивановны также успевают наварить еду своим подопечным, принести воды из колодца, прибрать в домах к празднику.

На обратном пути в Рудню коллеги заходят в магазин. Разворачивают записки с перечнем нужных товаров, проверяют сроки годности продуктов.

"Здравствуйте, тут в магазин привезли ваш любимый хлебушек. Может, взять половинку?" - уточняет у кого-то из подопечных Раиса Яковлевна. Маршрут заботы продолжается.

Как дочка

Рады видеть Елену Липень и супруги Лебедевы. Галина Сергеевна и Николай Тимофеевич вместе больше 60 лет. В Рудню они переехали после аварии на Чернобыльской АЭС из Чечерского района. Их деревню сравняли с землей. Зато в Рудне Маримоновой предоставили новенький благоустроенный домик со всеми удобствами.

Та авария разделила жизнь Лебедевых, как и многих других семей, на до и после. До сих пор Галина Сергеевна вспоминает родной дом, который сами построили незадолго до катастрофы на ЧАЭС. Пришлось все оставить.

Пока Елена Ивановна выкладывает на кухне продукты, знакомимся ближе. Оказывается, у хрупкой пенсионерки с пристальным взглядом, которая теперь перемещается по дому с палочкой, - интересная судьба. Память хранит светлые воспоминания, лучшие годы, яркие события. Галина Сергеевна - ветеран труда, награждена многочисленными медалями, двумя орденами.

Активная женщина всегда находила применение своим способностям. Более того, неоднократно избиралась депутатом сельского и районного советов. Передовик труда исколесила просторы Советского Союза вдоль и поперек. Ее командировали на съезды, делегировали на различные мероприятия. И по дому всегда все успевала. Про ее способности как грибницы и ягодницы в поселке знают все. Говорят, с восходом солнца уедет в лес на велосипеде, и всегда с полными корзинами возвращается. У нее удивительная способность все видеть и подмечать. По ее следам в лес можно было не заходить.

"Навряд ли я уже смогу сесть на велосипед", - сожалеет женщина, погружаясь в воспоминания. В Елене она нашла еще одну дочку. Говорит, это ее с мужем помощница во всем.

"Золотая рыбка"

И для четы Мелешко Елена Липень - надежный друг и поддержка. Ее здесь называют золотой рыбкой, которая исполняет желания.

Застаем Дмитрия Александровича за любимым занятием - разгадыванием кроссвордов. Активный, эрудированный, дипломатичный и всем интересующийся мужчина пережил два инсульта, но сохранил интерес к различным вещам в жизни.

Незаурядная личность, инженер-гидрофизик, проектировщик гидросооружений, Дмитрий Александрович может создать достаточно любопытные мемуары. Он также в силу профессии попутешествовал по миру, не раз был в миллиметре от гибели, но всегда выстаивал. В его биографии - встречи с такими историческими личностями, как Михаил Горбачев, Петр Машеров.

Именно с легкой руки уроженца Минской области Дмитрия Мелешко, точнее его проектов, в Рудне приступили к строительству нового совхоза. Водохранилище, амбулатория, общежитие для специалистов, большой торговый центр, дома - не всему было суждено реализоваться из-за развала СССР.

"У каждого человека - особенная судьба", - подчеркивает Елена Липень, которая всегда готова поддержать, помочь, подсказать.

Не просто работа

Елена Липень и не скрывает: работа непростая, да и не для каждого. "За каждой дверью ждет человек со своей судьбой, у многих очень яркий и нелегкий путь и вместе с тем их подтачивает чувство одиночества. К тому же возраст берет свое", - говорит она. И каждый год укрепляет связь между соцработником и односельчанами, со многими сложились такие отношения, что не у всех родственников такие. Это, как и улыбки подопечных, тоже придает сил. Впрочем, работу Елены Липень ценит и руководство: многочисленные почетные грамоты и благодарности она бережно хранит в папке, а вот документ за подписью министра труда и социальной защиты висит на видном месте.

Наш совместный маршрут на этот день окончен, а Елена Ивановна продолжила обход: вместе с коллегами планирует поездку в город на мероприятие в честь профессионального праздника, а вдруг кому-то из подопечных что-то надо.

Ежедневно посвящать себя другим непросто, но Елена Ивановна не может подвести тех, кто считает ее самым близким человеком. Восстанавливает ресурс и снова в путь. Ведь минимум 14 человек ждут, что в привычное время откроет дверь и войдет их Леночка.

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