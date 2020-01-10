Душевный день благодарности проведут студенты медуниверситета в Гомеле

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция, посвященная Международному дню "спасибо", пройдет сегодня в Гомельском государственном медицинском университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА организатор мероприятия - секретарь первичной организации БРСМ вуза Анастасия Захарова.

Участниками необычной акции станут студенты и преподаватели вуза. Подключиться могут также прохожие, которые хотят сказать спасибо, к примеру, своему лечащему врачу.

"Можно поблагодарить ушедший год, родителей, университет. Думаю, каждому из нас есть кому и за что сказать теплые слова, так и возникла идея акции. Некоторые говорят, что самые простые слова благодарности обладают определенными магическими свойствами, ведь они несут позитив и дарят радость. Не хотелось пропускать такой день в календаре событий", - рассказала Анастасия Захарова.

В фойе корпуса по улице Ланге будет размещен специальный стенд благодарности. Выразить чувство признательности предложат с помощью стикеров, маркеров.

Акция в медицинском университете проводится впервые, однако, по словам организаторов, может стать доброй традицией.

Международный день "спасибо" мировое сообщество отмечает 11 января.-0-