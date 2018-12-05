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Два аэроглиссера задействует ОСВОД для спасания рыбаков в Гродненской области

Регионы 05.12.2018 | 13:34
Опасности тонкого льда Новости темы Опасности тонкого льда
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5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два быстроходных аэроглиссера задействует ОСВОД для спасания рыбаков на самых крупных водоемах Гродненской области. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Виноградов, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможности новой техники были сегодня продемонстрированы во время учений спасателей-осводовцев на озере Юбилейном в Гродно. Аэроглиссер - это лодка-амфибия, которая приводится в движение установленным сзади пропеллером. Передвигаться она может по любой поверхности: воде, твердому, талому или рыхлому льду. Разгоняются глиссеры, стоящие на службе у спасателей, до 140 км/ч, они способны взять на борт до 8 человек.

"Задействованы аэроглиссеры будут на спасательных станциях, размещенных на самых крупных акваториях региона, а также в агрогородке Озеры Гродненского района. Необходимость приобретения такой техники назрела. На том же Зельвенском водохранилище нередки ситуации, когда по несколько десятков рыбаков бывают отрезаны от берега промоиной, образовавшейся при отрыве льдины или таянии льда. Аэроглиссер позволит оперативно оказать помощь в таких случаях", - рассказал Сергей Виноградов. Он подчеркнул, что в период становления льда ОСВОД региона усилил патрулирование водоемов, большое внимание уделяется профилактической работе.

На учениях были отработаны методы спасания оказавшихся в беде рыбаков с помощью спасательной доски, надувного плота и подручных средств: чтобы достать оказавшегося в полынье человека, можно использовать и длинную жердь, и ремень, и даже связанные шарфики. На учениях любители рыбной ловли получили возможность испытать средства и способы самоспасания.

"Удержаться на поверхности поможет спасательный жилет. Голыми руками за кромку льда ухватиться невозможно, а простейшие устройства, так называемые самоспасалки, в виде шила позволят выбраться из воды. Выходить на берег в этом случае стоит тем же путем, что и заходили", - обратил внимание рыбаков и участников учений водолазный специалист Гродненской областной организации ОСВОД Александр Кудрявцев. Наглядно продемонстрировали специалисты и опасность прогулок по льду большими компаниями: с виду крепкий лед, который без проблем держал человека, неожиданно проваливался, когда вместе собирались три-четыре рыбака.

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

В Гродненской области в этом сезоне трагических случаев, связанных с зимней рыбалкой, не было, однако два человека из-за тонкого льда уже побывали в воде. В Новогрудке женщина-пенсионерка выбежала на водоем следом за собакой, выбраться из полыньи ей помогли неравнодушные учащиеся колледжа. В Гродненском районе на озере рядом с агрогородком Поречье под лед провалился 77-летний мужчина, его спасли коллеги-рыбаки. Об опасности выхода на тонкий лед спасатели-осводовцы предупредили свыше 100 человек. Предотвращен выход на лед более чем 20 детей.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Теги
водоемы, Гродненская область, ОСВОД
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