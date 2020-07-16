Два бассейна и интерактивные площадки - в Гомеле готовят проект школы для микрорайона Хутор

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты проектного института "Гипроживмаш" работают над нетиповым проектом новой школы в молодом микрорайоне Хутор областного центра. Об этом сообщила журналистам главный архитектор Гомельской области Светлана Кухоцковолец, передает корреспондент БЕЛТА.
По проекту школа будет состоять из четырех блоков, включая административный корпус, пространство для начальных классов и учащихся старших классов. Учебный комплекс разместится на территории в 3 га.
Ранее с вопросом о строительстве школы в микрорайоне Хутор обратилась его жительница. Эта тема остается на контроле председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Назначения на проектирование объекта были заложены в бюджет, также будет решаться вопрос по финансированию строительства.
По данным специалистов, нормативный срок возведения этого объекта - 15 месяцев. Проект новой школы будет направлен на экспертизу в октябре, по ее результатам будет решен вопрос о старте строительства.
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