29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два бассейна планируется ввести в эксплуатацию в Гомеле в 2020 году. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский на выездном заседании коллегии Министерства спорта и туризма Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Денис Езерский, в регионе активно ведется работа по развитию материально-технической базы спортивной инфраструктуры: идет модернизация объектов, их оснащение современным оборудованием.

В планах на будущий год - ввод после реконструкции многофункционального спортивного комплекса с бассейном по ул.Портовой в Гомеле, еще один объект с бассейном планируется ввести по ул.Ленинградской.

Значительно расширилась спортивная база областного центра и в текущем году. В июле открыт современный биатлонный комплекс "Сож" с лыжероллерной трассой и тиром. В декабре планируется завершить возведение воздухоопорного футбольного манежа и капитальный ремонт беговых дорожек, легкоатлетических секторов, текущий ремонт административно-бытовых помещений стадиона "Луч".

Не остаются без внимания объекты спортивной инфраструктуры и в райцентрах. Это обязательная позиция при комплексном их обустройстве. Так, за последние годы проведена реконструкция стадионов с благоустройством прилегающей территории в Житковичах, Брагине, Петрикове. В Ветке построен современный бассейн, также завершен капитальный ремонт бассейна в Мозыре.

Спортивная отрасль региона поступательно решает поставленную задачу - максимально, в соответствии с имеющимися ресурсами, привести объекты в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам.-0-