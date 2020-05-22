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22 мая 2020, 14:28

Два бассейна планируют открыть после реконструкции в Гомеле этим летом

Реконструкции бассейна СДЮШОР №7 Гомеля
Реконструкции бассейна СДЮШОР №7 Гомеля

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два бассейна планируют открыть после реконструкции в Гомеле этим летом. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

Бассейн специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7 Гомеля сейчас напоминает большую стройплощадку. Его реконструкция стремительно преодолела медиумную отметку.

В 2018 году при обследовании бассейна обнаружили нарушения конструктивных элементов. Его закрыли. "Власти области понимали, что этот объект очень необходим для гомельчан. В 2019 году было принято решение о производстве проектно-сметной документации на его реконструкцию, а в 2020-м из областного бюджета были выделены средства на выполнение работ в полном объеме", - рассказал Павел Старосветский.

Капитальный ремонт бассейна предусматривает замену перекрытий, вентиляционной системы и плитки чаши. Обновят также трибуны. "На выходе получим объект, соответствующий всем санитарным нормам и требованиям, а также с высоким уровнем качества как для тренировочного процесса, так и предоставления услуг населению", - уточнил начальник управления спорта и туризма области.

Пропускная способность бассейна с учетом учебно-тренировочных групп - около 500 человек в сутки. Для спортсменов и любителей плавания будет доступна стандартная чаша на шесть 25-метровых дорожек.

С 1978 года эта база стала alma mater для многих выдающихся спортсменов, которыми гордится школа. Здесь тренировался титулованный спортсмен, участник Олимпиад 2012 и 2016 годов, пловец Евгений Цуркин.

Объект включает также зал для игровых видов спорта 20 м на 40 м, на территории СДЮШР - стадион, где тренируются спортивные команды. Он значим не только для Новобелицкого района Гомеля, но и для всего областного центра.

Для прораба СУ-117 ОАО "Гомельпромстрой" Дмитрия Бардона это особенный объект. Еще в детстве он участвовал здесь в соревнованиях. Теперь помогает обновлять базу для новых поколений чемпионов. "Все монтажные работы практически завершены. Самая серьезная и сложная - замена перекрытий кровли - выполнена на 90%. Заканчиваем демонтаж кровли, которую параллельно сразу же и восстанавливаем. На следующей неделе приступаем к внутренним отделочным работам. Объем еще достаточный, но будем стараться выполнить все в срок", - заверил он. На объекте работает 36 человек, с началом отделочных работ их число увеличится до 80.

Открыть объект планируется в торжественной обстановке 1 августа.

В плане восстановления бассейнов 2020 год в спортотрасли региона называют прорывным. Этим летом будет готов принять посетителей и бассейн спорткомплекса на ул.Портовой в Гомеле. "Это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Аналогов ей в регионе нет. Она предназначена не только для спортсменов высшего звена по восьми видам спорта, но и для населения", - подчеркнул Павел Старосветский. Учебно-тренировочная база станет подарком для гомельчан ко Дню Независимости.

"На спортивных базах школ проводятся учебно-тренировочные занятия и платные физкультурно-оздоровительные услуги для всех желающих. Мы понимаем, что занятия спортом и здоровый образ жизни - это здоровая нация", - отметил начальник управления спорта и туризма.-0-

Фото Сергея Холодилина

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