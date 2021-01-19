Два человека погибли за сутки при пожарах в Брестской области

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожарах за минувшие сутки в Брестской области, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ирина Тукай.
Сегодня в 1.15 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Дворец. Когда спасатели прибыли на место происшествия, кровля деревянного дома была охвачена огнем. Внутри жилища они обнаружили без признаков жизни 85-летнюю хозяйку. Спасена 56-летняя дочь хозяйки. С диагнозом "отравление продуктами горения" женщину госпитализировали в больницу. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество внутри дома.
Похожий случай произошел вечером 18 января в Ляховичском районе. Около 21.30 загорелся жилой дом в агрогородке Новоселки. К моменту прибытия спасателей деревянное жилище горело изнутри. В огне погиб 70-летний хозяин дома.
Всего на территории Брестской области за минувшие сутки зарегистрировано 13 пожаров. Повреждено 11 построек и легковой автомобиль, одно хозяйственное строение уничтожено, травмирован 1 человек. Причина пожаров устанавливается.-0-