Два детсада с белорусским и литовским языками обучения открылись под одной крышей в Рымдюнах

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу два детских сада открылись сегодня после ремонта в агрогородке Рымдюны Островецкого района Гродненской области. Здесь под одной крышей начали работать детские сады с литовским и белорусским языками обучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Можно сказать, что с их появлением в Рымдюнах сложилась уникальная ситуация, когда на одной территории, на базе одного здания располагаются средняя школа и детские сады с двумя языками обучения, а также библиотека и Литовский центр культуры, образования и информации. "Это является конкретным примером добрососедского успешного сотрудничества Беларуси и Литвы", - отметили в МИД.

До недавнего времени детские сады с белорусским и литовским языками обучения размещались на территории агрогородка в разных зданиях, которые изначально не были предназначены для целей дошкольного учреждения образования. Оба здания требовали ремонта. В 2019 году вопрос о ремонте детсада с литовским языком обучения стал особо остро, поскольку здание находилось практически в аварийном состоянии.

В феврале этого года во время визита в Рымдюны министров иностранных дел Беларуси и Литвы Владимира Макея и Линаса Линкявичюса была достигнута договоренность разместить детские сады на базе средней школы. Была создана совместная консультационная комиссия Министерства образования Беларуси и Министерства образования, науки и спорта Литвы, в работу которой̆ активно включились местные власти, сотрудники госучреждений Гродненского облисполкома и МИД обоих государств. Белорусская сторона в кратчайшие сроки (с марта по июль) провела реконструкцию помещений школы с учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию территории и зданий учреждений дошкольных образований.

Как пояснили в Островецком райисполкоме, сегодня детские сады открылись на новом месте и в ближайшие дни будут готовы принимать воспитанников. Ожидается, что с начала нового учебного года в каждом из них будет работать по одной группе из 10-12 детей разного возраста.-0-