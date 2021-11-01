Два дома с социальными квартирами введут в строй в Витебском районе

1 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Два социальных дома, в том числе для многодетных семей, введут в строй в агрогородках Кировская и Тулово Витебского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Витебского райисполкома Наталья Соколовская.

В агрогородке Кировская на улице Центральной 5 ноября состоится торжественное открытие пятиэтажного 36-квартирного дома. Здесь половина квартир будет иметь две комнаты, вторая половина - одну. Ключи от нового жилья получат 11 многодетных семей района. Почти все квартиры относятся к фонду социального жилья, четыре из них будут сдаваться в аренду. В доме имеется подвал, которым для хозяйственных нужд смогут пользоваться жильцы. В доме предусмотрена установка системы видеонаблюдения. Генподрядчиком строительных работ выступило государственное предприятие "Витебскоблсельстрой". На строительство дома было затрачено более Br2,6 млн.

Еще один многоквартирный дом готовится к сдаче в эксплуатацию. Единственный в Витебском районе многоэтажный жилой дом с лифтом и второй - с автономным электроотоплением примет в ноябре новоселов в агрогородке Тулово на улице Витебской. В пятиэтажном здании в двух подъездах оборудованы лифты могилевского производства. Из 40 квартир в 32 заселятся многодетные семьи района, а четыре квартиры будут отведены под арендное жилье. Строительство дома и внутренние отделочные работы заняли всего четыре месяца. Генподрядчиком строительства являлось госпредприятие "Витебский ДСК". На возведение дома нового для района типа было затрачено около Br3,3 млн.

Всего в Витебском районе с начала года ввели в строй более 15,2 тыс. кв.м жилья.-0-