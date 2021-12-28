Два игровых зала и легкоатлетический манеж: в Гродно построят спорткомплекс

28 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно построят многофункциональный спортивный комплекс с игровыми и тренировочными залами и легкоатлетическим манежем. Об этом корреспондент БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

О необходимости строительства такого объекта в областном центре говорилось и ранее. Сейчас стало известно, как будет выглядеть спорткомплекс и его местоположение.

Строительство многофункционального спортивного комплекса запланировано в районе новой развязки на въезде в Гродно по трассе М6.

Здание комплекса включает в себя игровой зал на 2 тыс. зрителей. Здесь будут проводиться основные матчи чемпионатов по мини-футболу, гандболу, волейболу и баскетболу. Вместимость малого зала составит около 500 зрителей. Он будет предназначен для тренировочных занятий и отборочных турниров.

В легкоатлетическом манеже разместятся круговые (200 м) и прямые (110 м) беговые дорожки, а также сектора для прыжков в длину, прыжков высоту, в том числе с шестом. Также здесь появится теннисный корт. Посмотреть за соревнованиями в манеже смогут 1 тыс. зрителей.

Проектированием объекта занимается институт "Гродногражданпроект". Строительство планируется начать в 2022 году.-0-

Фото пресс-службы Гродненского облисполкома