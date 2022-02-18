Два кислородных газификатора на 10 т установили в Гомельской инфекционной больнице

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской областной инфекционной клинической больнице введены в эксплуатацию два кислородных газификатора общим объемом 10 т и модернизирована система подачи медицинских газов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.
Новое оборудование позволило увеличить число стационарных кислородных точек до 228 при общем коечном фонде 226 (плюс две точки в приемном отделении для экстренной помощи поступившим пациентам). "Это полностью закроет потребность нуждающихся пациентов в респираторной поддержке", - подчеркнули в больнице.
Закуплены и установлены газификаторы и проведена модернизация на средства, выделенные Гомельским облисполкомом. Оборудование и системы смонтировали и запустили в кратчайшие сроки.
"Теперь даже в случае экстренной ситуации мощностей хватит, чтобы при необходимости обеспечить кислородом всех нуждающихся пациентов. Объема газификаторов без дозаправки достаточно более чем на трое суток", - уточнили в учреждении.-0-