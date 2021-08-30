Два мини-завода по производству самогона ликвидированы в Гродненской области

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30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском и Волковысском районах ликвидированы мини-заводы по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Во время рейдовых мероприятий на территории районов правоохранители изъяли более 3 т браги.
В одной из деревень Дятловского района 49-летний неработающий мужчина организовал производство самогона в хозяйственной постройке. Изъято почти 1,4 тыс. л браги и самогон. В Волковысском районе мини-бровар был организован в лесу. На месте с поличным задержали 54-летнего мужчину.
В обоих случаях брага уничтожена, самогонные аппараты изъяты. Составлены административные протоколы.-0-