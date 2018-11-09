Два многофункциональных ФОКа построят в Минске к 2022 году

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса планируется построить в Минске в ближайшие несколько лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Проектирование объектов начнется в декабре текущего года, за основу взят проект комплекса "Мандарин", который работает в столице уже три года. Новые спортивные сооружения появятся в Лошице в границах улиц Я.Лучины и Игуменский тракт, а также в Каменной Горке на пересечении улиц Неманская - Казимировская. На последней площадке в составе ФОК предусмотрен крытый круглогодичный каток. Ожидается, что комплексы откроются в 2021 году.

Многофункциональный физкультурный комплекс "Мандарин" расположен в Заводском районе. За три года его посетили около 1,2 млн гостей (в среднем более 32 тыс. человек в месяц). Наибольшей популярностью пользуется водно-термальный комплекс, который включает в себя 25-метровый бассейн с искусственными водопадами, два небольших детских бассейна, джакузи, души для релаксации, русскую, средиземноморскую, турецкую и соляную сауны. Кроме этого, здесь обучают плаванию детей и взрослых, проводят занятия по аквааэробике, синхронному плаванию, а также занятия на воде по программе "Мама+Малыш". В комплексе есть тренажерный зал площадью более 900 кв.м, зал единоборств для занятий детей и взрослых, классы фитнеса, работает боулинг и несколько кафе.

"Мандарин" наряду с ФОК "Серебрянка", аквапарком "Лебяжий", теннисными кортами на К.Маркса входит в состав государственного предприятия "Аква-Минск". Проект был экспериментальным для города. Его отличием от традиционных ФОКов стало внедрение клубной системы в сочетании с разными формами отдыха.-0-