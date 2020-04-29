Два неиспользуемых здания Вилейского колледжа проданы на аукционе

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два неиспользуемых здания Вилейского государственного колледжа, расположенных в деревне Комарово Мядельского района (Минская область), проданы комитетом "Минскоблимущество" на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Эти объекты уже неоднократно выставлялись на аукционные торги и, наконец, нашли своего покупателя", - отметили в комитете.

Здание кафе-бара "Витраж" общей площадью 585,9 кв.м 1960 года постройки в результате торгов было продано на 41-м шаге за Br7489. Предприниматель планирует в этом помещении открыть пункт общественного питания с кулинарией и сыроварней.

Двухэтажное здание бывшего учебного корпуса общей площадью 2250,3 кв.м на первом же шаге аукционных торгов покупатель приобрел всего за Br31. Новый собственник планирует разместить здесь объект оздоровительного назначения.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество" в разделе "Аукционы" или по телефонам: (017) 228-60-13, (017) 500-47-11.-0-