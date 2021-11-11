Два новых медицинских учреждения появятся в Бресте

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук подписал решения о создании двух новых медицинских учреждений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает БЕЛТА.

В заречной части города в скором времени появятся Брестская городская поликлиника №5 и Брестская городская детская поликлиника №3. Появление новых учреждений здравоохранения связано со скорым завершением строительства многопрофильного медицинского центра.

"Для Бреста это одно из важнейших решений в плане совершенствования медицинского обеспечения. Создание двух новых поликлиник позволит снизить нагрузку на другие медучреждения в заречной части города, - отметил Александр Рогачук. - В настоящее время определяемся с кандидатурами главврачей. Также идет процесс набора персонала для работы в данных поликлиниках".

Мэр дополнил, что по заверениям главврача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса, проблем с комплектованием кадрами новых учреждений здравоохранения нет.

Строительство медцентра недалеко от парка 1000-летия Бреста и ЮЗМР-5 началось в январе 2020 года. Комплекс будет состоять из детской поликлиники на 600 посещений в смену, лечебно-диагностического комплекса общеполиклинического профиля на 500 посещений и женской консультации на 190 посещений. Объект возводился по поручению главы государства. Финансирование ведется из республиканского и областного бюджетов.-0-