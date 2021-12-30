30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два новых предприятия и 9 производств планируют создать в Барановичах в этой пятилетке - это предусмотрено программой социально-экономического развития города до 2025 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Программой определены основные точки роста одного из значимых промышленных центров Брестской области. Приоритет - за инновационным развитием всех отраслей экономики. За пятилетку планируется инвестировать в основной капитал более Br1,7 млрд (125% к уровню 2020 года), в том числе в будущем году - порядка Br317 млн (или 104% к 2021 году).

Важнейшей точкой роста является дальнейшее развитие промышленного комплекса. Главная задача - загрузка производственных мощностей, выпуск конкурентоспособной продукции, повышение эффективности работы и производительности труда на основе модернизации и технического перевооружения.

Запланирована реализация инвестиционных проектов. В частности, предусмотрено создание двух новых предприятий в перерабатывающей и легкой промышленности: "Ренисибер - наш хлебозавод" по производству хлебобулочных изделий и "Леди Икс" по производству коллекционной одежды. На каждом из этих предприятий будет создано не менее 200 новых рабочих мест.

Также 9 новых производств планируется создать на действующих предприятиях. Среди них - филиал ЗАО "Атлант" (производство отливок), ОАО "Торгмаш" (литье под давлением цветных сплавов и производство режущего инструмента), Барановичский автоагрегатный завод (выпуск тягово-сцепных устройств), завод автоматических линий (производство клемм), ООО "ЭлегмаИнвест" (производство биогумуса, гранул из отходов полиэтилена).

Кроме того, предусмотрена модернизация действующих производств на основе внедрения новых технологий. В частности, запланировано реализовать 14 проектов на 11 предприятиях.

"Таким образом, за пятилетку в промышленность города будет направлено Br556 млн. Физический объем промышленного производства запланирован с ростом на 21,8%, в том числе в 2022-м - на 2,5%", - подытожили в горисполкоме.

По предварительной оценке, в 2021 году в Барановичах будут выполнены все целевые показатели эффективности работы. Номинальная заработная плата и совокупное поступление доходов консолидированного бюджета ожидаются с ростом не менее чем на 12%. Инвестиции в основной капитал увеличатся на 10% и составят Br287 млн, в том числе в промышленности - Br100 млн, или 35% от общего объема.-0-