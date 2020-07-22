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22 июля 2020, 18:11

Два новых резидента СЭЗ "Минск" будут развивать производство арматуры и несъемной опалубки

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле в свободной экономической зоне "Минск" зарегистрированы уже 10-й и 11-й в этом году резиденты - ООО "КПСР Групп" и ЧТУП "Классик-транс", сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.

"КПСР Групп" - единственный белорусский производитель арматуры для нефтехимических предприятий. Компания намерена воспользоваться этим преимуществом, чтобы развивать производство регулирующей арматуры для нефтехимической промышленности, традиционной и атомной энергетики на уровне мировых стандартов качества.

Частное предприятие "Классик-транс" будет реализовывать в СЭЗ инвестиционный проект "Организация производства пенополистирольной несъемной опалубки". Эта инновационная продукция, по расчетам, будет востребована у широкого круга потребителей на выбранных рынках сбыта.

При реализации обоих проектов будут созданы новые рабочие места и увеличены налоговые поступления в бюджет.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Здесь зарегистрированы около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 государств.-0-

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