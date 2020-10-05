Два новых велогаража появятся в октябре на охраняемых стоянках в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на автостоянках следует активнее развивать услуги по хранению двухколесного транспорта. Это отметил сегодня на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По мнению главы города, нужно создавать привлекательные условия для велосипедистов, в то же время следует пересмотреть конструкцию таких велогаражей в пользу удешевления.

С начала года на стоянках городского предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" открылось 11 велогаражей общей вместимостью 330 велосипедов. Еще два заработают в этом месяце в Ленинском и Фрунзенском районах столицы.

Всего же в городе функционирует 46 велогаражей на 1365 мест.

Также на планерке у главы города обсуждались темы закладки продукции на зиму и контроль за формированием стабилизационного фонда, проведения сельскохозяйственных ярмарок, подготовки к новогодним праздникам. Соответствующие городские службы уже должны включаться в подготовку праздничных мероприятий: определить места их проведения, разработать программы праздников, оформление столицы к Новому году, иллюминацию и т.д. Прозвучало напоминание: ремонт улично-дорожной сети должен завершиться до 15 октября. И дано поручение провести серьезный анализ загруженности городского пассажирского транспорта, внести предложения по снижению затрат на его работу.-0-