Два новых заказника появятся в Брестской области

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области создаются два новых заказника местного значения. Они появятся на территории Пинского, Ивацевичского и Березовского районов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территориий (ООПТ) областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Диана Ничипорук.

Биологический заказник местного значения "Ярута" создается в Пинском районе. Он расположится в пределах Поречского лесничества. Площадь новой особо охраняемой территории составит 735 га. На этом участке выявлено 273 вида сосудистых растений, что составляет треть от общего числа аборигенных видов флоры центральной части белорусского Полесья. Семь из них включены в Красную книгу - лилия кудреватая, ирис сибирский, пальчатокоренник майский, венерин башмачок настоящий, зубянка клубненосная, тайник яйцевидный и любка зеленоцветковая. В фауне позвоночных животных зарегистрировано 108 видов, в том числе пять краснокнижных.

"На этой территории высокий уровень биологического разнообразия животного и растительного мира, представлены редкие для Полесья и южной части Беларуси флористические и фаунистические комплексы", - отметила Диана Ничипорук.

Параллельно в Брестской области ведется работа по созданию биологического заказника местного значения "Хованщина", который объединит Березовский и Ивацевичский районы. Он займет около 10 тыс. га угодий Ивацевичского лесхоза. ООПТ создается для сохранения лесных и болотных биотопов с комплексами редких и исчезающих видов растений и животных. Планируемый заказник будет занимать почти весь контур территории, важной для птиц. Ее ценность - в гнездовании или присутствии почти всех видов глобально уязвимых птиц, обитающих в Беларуси: большого подорлика, орлана-белохвоста, коростеля, дупеля и многих других животных, охраняемых в соответствии с международными конвенциями.

В Брестской области насчитывается 143 особо охраняемых природных территории, которые занимают 481,6 тыс. га, или почти 15% площади региона. В том числе в области функционируют 30 заказников местного значения, которые раскинулись на площади 48,3 тыс. га.-0-