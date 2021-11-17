Два объекта индустрии отдыха в Витебской области проданы на аукционе почти за Br183 тыс.

17 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два объекта индустрии отдыха в Витебской области проданы сегодня на аукционе комитета "Витебскоблимущество" почти за Br183 тыс., передает корреспондент БЕЛТА.

Новым собственником бывшего оздоровительного лагеря "Березка" стала витебская частная компания, которая планирует восстановить и реконструировать площадку под базу отдыха. По словам представителя организации, проект предполагается реализовать в несколько этапов. Предварительно решено начать с модернизации спального корпуса, а также организовать баню и сауну. Затем предстоит поочередно вводить другие здания различного функционального назначения, вкладывая заработанную прибыль в развитие площадки. Параллельно будут приниматься решения о возможности реконструкции сохранившихся сооружений.

Оздоровительный лагерь расположен в пригороде областного центра на берегу реки Западная Двина. Объект эксплуатировался до 2014 года, с конца 2019 года выставляется на продажу. В состав лота включено 22 здания и сооружения общей площадью около 3,6 тыс. кв.м, объекты инженерной инфраструктуры, а также земельный участок более 8,2 га. На этот раз имущество выставлялось на аукцион за одну базовую величину (1 БВ - Br29) и привлекло одного участника.

Вторым реализованным объектом стала неиспользуемая загородная база отдыха на берегу озера Плисса в Глубокском районе. На недвижимость претендовали 8 покупателей, причем все из столичного региона. Победитель определился на 12-м шаге аукциониста, когда цена выросла в 2,6 раза почти до Br182 тыс. Им оказалась жительница Минска, которая планирует использовать покупку под жилье.

В состав лота включено двухэтажное здание 1986 года постройки с номерным фондом на 8 мест общей площадью около 490 кв.м, оборудование и земельный участок почти 0,03 га. Имущество использовалось до конца 2020 года для отдыха посетителей в основном в летний период. Продавцом выступало РУП "Витебскэнерго", вырученные от реализации объекта средства поступят в республиканский бюджет.

По данным комитета "Витебскоблимущество", с начала года на аукционах реализовано 95 объектов на общую сумму свыше Br2,6 млн. Покупатели предпочитают приобретать недвижимость в регионе на торгах за одну базовую или со снижением начальной цены на 80% - таким образом удалось найти новых собственников примерно на 90% реализованных объектов.-0-