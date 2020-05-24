Два остановочных пункта в Минске перенесут из-за строительных работ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске общественный транспорт с 25 мая из-за строительных работ будет останавливаться на двух временных площадках, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, переносится выполнение остановочных пунктов "Музыкальный театр" по пр. Дзержинского для троллейбусных маршрутов № 12, 36, 40, 53, автобусных маршрутов № 23, 57, 74С на временно обустроенную площадку на одну опору вперед.

Для троллейбусных маршрутов № 4, 7, 44, 58, автобусных маршрутов № 46, 78 остановочный пункт "Галантерейная" по ул. К.Цеткин при движении в направлении ул. Бобруйской переносится на временную обозначенную площадку около 150 м назад (до перекрестка с ул. К.Либкнехта).-0-