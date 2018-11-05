Два отделения Брестской детской областной больницы открыты после реконструкции

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня после реконструкции торжественно открыли приемное и травматолого-ортопедическое отделения и пищеблок детской областной больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремонтные работы в лечебном учреждении велись в течение этого года. На модернизацию значимых объектов из областного бюджета было выделено почти Br2 млн. В результате улучшились как возможности больницы, так и условия для пребывания пациентов и работы медперсонала. В частности, в разы увеличилась пропускная способность приемного отделения, где появилось пять диагностических боксов. Дополнительно организована работа двух медицинских постов. В пищеблоке заменили все технологическое оборудование.

Принявший участие в церемонии открытия заместитель председателя облисполкома Олег Величко назвал сегодняшнее событие очередным шагом в развитии здравоохранения региона. "Это сделано, прежде всего, для детей. Забота об их здоровье является одним из важнейших приоритетов государства. Реконструкция двух отделений - один из этапов масштабного обновления детской областной больницы", - подчеркнул зампред облисполкома. Он отметил, что программой развития лечебного учреждения предусмотрено строительство нового корпуса на 100 коек. Начались проектные работы, намеченное планируется реализовать в течение двух ближайших лет.

Недавно Брестская детская областная больница отметила полувековой юбилей. Основанная в 1968 году, она была рассчитана на 270 коек. На сегодня здесь находятся 417 маленьких пациентов со всей области и около ста мам. В среднем за год через отделения больницы проходят около 24 тыс. детей. Главный врач лечебного учреждения Людмила Игнатчик отметила, что строительство нового корпуса позволит уйти от стесненных условий, привести больничные помещения в соответствие с санитарными нормами, значительно улучшить диагностические возможности больницы.-0-