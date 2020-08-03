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03 августа 2020, 15:28

Два отделения открыли после реконструкции в Добрушской райбольнице

Врач-рентгенолог Ольга Борисенко
Врач-рентгенолог Ольга Борисенко

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акушерско-гинекологическое и централизованное стерилизационное отделения открыли после реконструкции в Добрушской районной больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Акушерско-гинекологическое отделение будет обслуживать почти 19 тыс. женщин района, 7,6 тыс. из которых живут в сельской местности. Ежегодно на учете по беременности наблюдаются около 300 женщин.

Главврач Добрушской ЦРБ Надежда Белоглазова отметила, что в акушерско-гинекологическом отделении медицинскую помощь смогут получить беременные, нуждающиеся в стационарном лечении и наблюдении за состоянием матери и плода, а также женщины с гинекологическими заболеваниями.

"Закуплено все необходимое медицинское оборудование. Значительно улучшены условия работы медперсонала. Не секрет, что большое значение в процессе лечения имеют не только назначенные препараты, но и обстановка. Мы постарались, чтобы условия пребывания пациенток были приближены к домашним. Комфортная атмосфера будет способствовать их успешному лечению и скорейшему выздоровлению", - уверена главврач.

Были приобретены мебель, хозяйственный инвентарь, компьютерная техника. "Это фетальный монитор, кольпоскоп, дефибриллятор, мобильный электрокардиограф, инфузионные насосы, паровые стерилизаторы, воздушные стерилизаторы, аквадистиллятор и др. Завершается процедура закупки наркозно-дыхательного аппарата и высокочастотного электрохирургического аппарата", - рассказали в больнице. В 2-3-местных палатах предусмотрены комната личной гигиены, обеденная зона, холодильник.

"Современное централизованное стерилизационное отделение - это сердце нашей больницы. Его капитальное обновление и оснащение необходимым оборудованием позволит поднять на новый уровень стерилизационные мероприятия. Следующее в очереди на реконструкцию - физиотерапевтическое отделение", - отметила Надежда Белоглазова.

По словам главврача, двухэтажное здание больницы было построено более 140 лет назад князем Паскевичем. Со временем был надстроен третий этаж. Строение крепкое, но требовало обновления. Однако реконструкция гинекологического отделения затянулась и с 2009 года была законсервирована. Подвижки появились после встречи с председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем в январе текущего года.

Из бюджета было выделено Br715 тыс., более трети этих средств направлено на медицинское и технологическое оборудование для отделений. Остальные деньги - на их капитальное обновление. В 2019 году на ремонтные работы учреждений здравоохранения района было направлено Br254 тыс. Кроме ЦРБ частично модернизировали филиал больницы в Терюховке и Кормянскую амбулаторию.

Жители Добруша поблагодарили председателя облисполкома за внимание, высказали признательность за поддержку главе Добрушского райисполкома Ольге Мохоревой.

Губернатор поблагодарил коллектив больницы за работу во время пандемии. 10 врачей и медицинских сестер Добрушской ЦРБ получили заслуженные награды районного, областного и республиканского уровней.

На открытии отделений было отмечено, что за три последних года процент закрепления медицинских кадров вырос. В этом немаловажную роль играет предоставление молодым специалистам жилья. Так, за 2018-2019 годы для медиков район выделил семь квартир и семь мест в общежитиях. Для молодых специалистов, которые только приступили к работе, - пять мест в общежитии.

Геннадий Соловей ответил на вопросы медиков. Так, их интересовало комплексное благоустройство райцентра. Губернатор подчеркнул, что эти работы ведутся по всей области планово: "Одновременно все города охватить невозможно, поэтому к каждому райцентру подходим постепенно и уделяем максимум внимания. В этом году завершается преображение Мозыря, в 2021-м будет Добруш. Продолжим укреплять и базу районной больницы. Гарантируем поддержку облисполкома".-0-

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