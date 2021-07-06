Два парка обустроят в Московском районе Минска

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком утвердил градостроительный проект ландшафтно-рекреационной зоны в границах пр.Дзержинского - ул.Каролинская - ул.Ежи Гедройца, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория находится в Московском районе. Она ограничена магистральной улицей городского значения по пр.Дзержинского, границами зон жилой многоквартирной и общественно-специализированной застройки, магистральной улицей районного значения Каролинская и жилой улицей Ежи Гедройца.

Реализовать все проектные решения на территории собираются во время первого этапа строительства. Его завершат до 2023 года. Градостроительный проект предполагает освоение, реконструкцию и благоустройство местности, обводнение, строительство площадок для игр, отдыха и спорта, беседок, навесов, пешеходных и велосипедных дорожек, малых архитектурных форм.

Так, в течение двух лет на проектируемой территории обустроят ландшафтно-прогулочный парк и специализированный физкультурно-оздоровительный парк "Студенческий". Они находятся рядом с жилыми домами и предназначены для детей, молодежи, пенсионеров, поэтому там планируют организовать зоны для размеренного отдыха, общения с природой и физкультурных занятий за счет строительства пешеходных и велосипедных дорожек, развлекательных площадок. Для организации прямого пешеходного сообщения между жилыми кварталами в ландшафтно-прогулочном парке построят пешеходный мост со стороны ул.Гедройца через водную систему на противоположный берег.

На проектируемой территории также завершат формирование храмового комплекса преподобного Сергия Радонежского, где возведут храм и церковный дом с хозяйственным блоком. Рядом будут созданы места для временного хранения автотранспорта.

Уделят внимание во время благоустройства местности и улично-дорожной сети. Градостроительный проект предусматривает продление ул.Чюрлениса по трассе проектируемой улицы до ул.Корженевского со строительством транспортной развязки над железнодорожными путями, а также увеличение троллейбусной линии по ул.Каролинской до ул.Я.Чечота.

Во время реализации проекта на территории высадят различные растения, чтобы обеспечить высокий уровень природного окружения.-0-