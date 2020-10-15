15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два передвижных маммографа дополнительно закупят в Брестскую область в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком груди, главный врач областного онкологического диспансера Руслан Лукьяновский, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение принял областной исполнительный комитет, чтобы сделать доступнее онкологическую помощь населению и реализацию скрининговых программ для раннего выявления заболеваний. "Исполкомом решено продолжить финансирование этих программ и оснастить нашу службу дополнительно передвижными маммографами, которые выпускаются в нашей стране. В области имеется пока единственный передвижной комплекс "Маммо-Скрин", - сказал главврач.

Планируется, что оборудование закупят в следующем году и будут использовать главным образом для обследования женщин старшей возрастной группы и в отдаленных населенных пунктах.

Сейчас на вооружении медиков Брестской области имеется 14 маммографов - практически в каждом районе. Непосредственно в областном центре функционируют три установки, две из которых - в городских поликлиниках №2 и №6 - задействованы в скрининге рака молочной железы. В целом за пять лет реализации скрининговой программы в регионе обследованы почти 70 тыс. женщин, выявлено 390 случаев заболевания, в том числе 88% - на ранней стадии.

"На сегодня оснащенность маммографами достаточно серьезная в Брестской области. Думаю, что, оптимизировав работу на них, мы добьемся еще лучших результатов", - отметил Руслан Лукьяновский.

В структуре заболеваемости и смертности женского населения рак молочной железы занимает первое место. Всего на учете с таким заболеванием в учреждениях здравоохранения области состоят 6,5 тыс. женщин - более 15% всех онкопациентов. Средний возраст пациенток - 60-61 год. Ежегодно специалисты выявляют более 600 новых случаев рака груди. За последние 10 лет заболеваемость возросла в 1,3 раза. Наиболее остро проблема стоит в Ляховичском, Пружанском, Жабинковском и Березовском районах.-0-