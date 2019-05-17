Два передвижных медкомплекса появятся в Витебской области до конца года

17 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области до конца года появятся два передвижных диагностических комплекса для скрининга офтальмологических и ЛОР-патологий. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач, передает корреспондент БЕЛТА.

Диагностические комплексы для сельского населения имеют огромное значение, обусловленное труднодоступностью скрининга, так как не каждый сельчанин поедет в районный или областной центр без острой необходимости. Вместе с тем скрининговые программы дают хороший результат по выявлению онкопатологий на ранних стадиях, экономят существенные ресурсы при оказании помощи пациентам и позволяют повысить эффективность деятельности онкологических медицинских центров. После прохождения скрининга пациент в случае необходимости направляется туда уже для верификации диагноза или назначения соответствующей терапии.

В качестве примера Юрий Деркач привел действующий в области передвижной маммографический комплекс, который обеспечивает скрининг рака молочной железы и уже доказал свою эффективность. За год маммоэкспресс позволяет диагностировать все сельское женское население региона. "Обследовано порядка 45 тыс. женщин, выявлено много предраковых заболеваний, случаи заболевания на нулевой и первой стадиях", - констатировал руководитель ведомства.

Для полного охвата сельского населения Витебской области скрининговыми программами по основным направлениям деятельности необходимо 7-8 передвижных медкомплексов. "Два - по скринингу онкологических ЛОР-патологий на ранних стадиях и офтальмологический - появятся в регионе к концу года, три планируется поставить в следующем и еще два - в 2021 году. Это позволит нам в полном объеме приблизить диагностическую помощь третьего уровня для сельского населения", - отметил Юрий Деркач.

Сегодня в Витебске проходит научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам ранней диагностики опухолей головы и шеи. Касаясь темы злокачественных новообразований, Юрий Деркач акцентировал внимание на необходимости максимального повышения уровня культуры населения в сохранении своего здоровья.-0-