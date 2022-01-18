Два производственных объекта открыла птицефабрика в Витебском районе

18 января, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" в деревне Тригубцы Витебского района сегодня открыло два новых производственных объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Возведение новых площадок стало частью государственной программы "Аграрный бизнес на 2021-2025 годы". Они были построены за собственные деньги предприятия и с привлечением кредитов ОАО "АСБ Беларусбанк".

Первый объект - бройлерный цех №3. Он состоит из 14 птичников длиной по 120 м. Оснащен современным технологическим оборудованием ведущих мировых производителей. Практически все оно автоматизировано с применением новейших энергосберегающих технологий. Цех позволяет выращивать 672 тыс. голов, что даст возможность увеличить производство мяса птицы в живом весе более чем на 12 тыс. т в год.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин отметил, что птицефабрика развивается опережающими темпами, сегодняшние объекты введены ранее запланированных сроков. "Это один из самых успешных и позитивных примеров в нашей стране, как нужно работать, показатель того, что мы можем. Вот на этом цехе (убоя и переработки мяса крупного рогатого скота. - Прим. БЕЛТА) я был меньше месяца назад и, честно говоря, не верил, что мы его сдадим. Но вот уже все готово и в ближайшее время цех будет запущен", - сказал он.

В сельском хозяйстве Витебской области и страны есть тенденция образования крупных интеграционных структур, чтобы весь производственный цикл предприятие самостоятельно проводило на своих мощностях. "Витебская бройлерная птицефабрика не вошла в указ №70 ("О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". - Прим. БЕЛТА), параллельно развивалась, но, как видим, она в разы перешагнула других по эффективности, технологическим процессам и т.д. У предприятия много планов, и главное - не мешать, они сами все сделают", - заключил губернатор.

Еще один из инвестпроектов предприятия - участок убоя и переработки мяса крупного рогатого скота (КРС). Его строительство стало необходимым звеном создания замкнутой технологии мясного направления на предприятии. За последние 12 лет к птицефабрике присоединили 14 убыточных колхозов Витебского района и сейчас общее поголовье КРС насчитывает около 15 тыс. Продукцию из говядины планируют продавать не только в Беларуси, но и в России, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Китае.

Генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус рассказала, что два цеха стали одними из важнейших инвестиционных проектов. Благодаря введению новых двух объектов создано 48 рабочих мест. На строительство и оснащение цехов было потрачено Br65,1 млн. "Наш огромный четырехтысячный коллектив реализует это все вместе. Открытие таких объектов общая радость - района, области и страны. Будут такие проекты, будем хорошо жить и процветать", - сказала Анна Норкус. Она поблагодарила специалистов за работу и возможность открыть объекты раньше ожидаемых сроков.

По словам гендиректора, предприятие еще возводит несколько цехов. В этом году планируют инвестировать в развитие фабрики порядка Br100 млн.

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - крупнейшее в Витебской области предприятие холдингового типа по изготовлению мяса птицы на промышленной основе с общим производственным циклом. Трудятся на фабрике более 4,3 тыс. человек. Предприятие работает эффективно и прибыльно по нескольким направлениям: мясное птицеводство, производство мяса и мясных изделий, молочно-мясное скотоводство, растениеводство, комбикормовое производство. Компания занимается оптовой торговлей, у нее есть фирменная розничная сеть.-0-

Фото Александра Хитрова