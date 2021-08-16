Два района Гомельской области завершили уборку зерновых

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16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мозырский и Добрушский районы первыми в Гомельском регионе завершили уборку зерновых, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.При этом Добрушский район превысил по намолоту прошлогодний показатель на 188 т."Приступайте к другим работам, остальные районы подтягивайтесь", - сказал губернатор.К отметке в 100% на жатве подходят и хлеборобы Житковичского (по данным на 16 августа, 98,3%), Речицкого (98,1%), Ветковского (97,8%), Жлобинского (96,3%) районов.Всего в регионе убрано более 308 тыс. га, или 90%. Намолочено свыше 719 тыс. т зерна. Урожайность составляет 23,3 ц/га.-0-