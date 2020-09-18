Два района и 45 предприятий занесены на Доску почета Гомельской области

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета прошла сегодня в Гомеле. Их получили руководители 45 предприятий, организаций и учреждений региона, а также Мозырского и Брагинского районов, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды вручены за лучшие показатели в социально-экономическом развитии, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов по итогам работы за 2019 год.

Церемония награждения прошла во время открытия в областном центре флагштока высотой в 60 м. "И именно в честь коллективов, удостоенных за свою работу быть занесенными на областную Доску почета, состоялось первое поднятие главного символа страны", - отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. По его словам, под государственным флагом вот уже четверть века Беларусь динамично развивается и утверждает себя на международной арене. "Он озаряет наши спортивные победы, реет на высочайших вершинах и полюсах планеты, представляет нашу страну в других государствах, скрепляет национальное согласие и патриотический дух белорусского народа", - сказал губернатор.

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