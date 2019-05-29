Два случая заболевания корью выявлены в Гродно

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно выявлены два случая заболевания корью, диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заболели студенты, проживающие в одном из общежитий по бульвару Ленинского комсомола. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу и проходят курс лечения. Сюда же с подозрением на корь помещены еще несколько студентов ГрГУ им. Янки Купалы и Гродненского государственного медуниверситета.

"Речь о карантине в общежитии не ведется. Проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори", - рассказали в отделении иммунопрофилактики Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Также в регионе идет кампания по иммунизации против кори работников организаций здравоохранения.

С начала года в Гродненской области выявлено 11 фактов заболевания корью. Во всех случаях вирус попал из-за рубежа - Азербайджана, Польши и России. Пройти бесплатную вакцинацию можно во всех поликлиниках областного центра и районов.-0-