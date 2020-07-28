Два современных агрообъекта открыли в Витебском районе

28 июля, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" сегодня открыли два современных агропромышленных объекта - производственный участок и зерносушильный комплекс, передает корреспондент БЕЛТА.

Производственный участок "Курино" включает линию по переработке масличных культур, зерноочистительно-сушильные комплексы и емкости для хранения зерна на 36 тыс. т. Комплекс "Яновичи" состоит из двух зерносушильных объектов и хранилища зерновых культур на 15 тыс. т. В проекты было инвестировано Br17,2 млн.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

Николай Шерстнев

Анатолий Линевич

Александр Субботин

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Фото Александра Хитрова