Два STEM-центра откроется в Минской области в ближайшее время

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на ближайшее время запланировано открытие двух STEM-центров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Так, 28 февраля рассчитывают открыть такой центр в средней школе №3 Вилейки, в марте - на базе Свислочской средней школы имени А.Г. Червякова Пуховичского района.

В феврале текущего года открылся такой центр в гимназии №10 Молодечно. Ранее, в 2019 году, они появились в Рассветовской средней школе Клецкого района, Вилейском районном центре дополнительного образования детей и молодежи, гимназии Дзержинска, средней школе №5 Солигорска им. Героя Советского Союза В.И. Козлова. Всего в учреждениях образования Минской области работают 9 STEM-центров, которые предоставляют возможность учащимся под руководством специально подготовленных педагогов заниматься по основным STEАM-направлениям: естественные науки, программирование, искусство, дизайн, инжиниринг и др.

Кроме того, организованы выезды мобильного STEM-класса. В 2019/2020 учебном году состоялось 3 выезда - в учреждения образования Червенского, Пуховичского и Любанского районов.

Проект "Мобильный STEM-класс" - совместная инициатива Минского областного института развития образования и Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка. Цель инициативы - популяризовать STEАM-образование.-0-