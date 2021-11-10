Два участника беспорядков выплатят КУП "Спецкоммунавтотранс" более Br2 тыс. за повреждение контейнеров

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br2 тыс. решено взыскать в пользу КУП "Спецкоммунавтотранс" за повреждение контейнеров для сбора отходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Ответчики - два гражданина, ранее осужденных приговорами за участие в массовых беспорядках. Они непосредственно совершали погромы и уничтожали чужое имущество.

Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме - с ответчиков взыскано в солидарном порядке свыше Br2 тыс., а также сумма государственной пошлины.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-