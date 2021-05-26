Два велопробега организуют спасатели ко Дню защиты детей в Гомеле

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два велопробега (сегодня и 1 июня) организуют спасатели ко Дню защиты детей в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС проводит велопробег. Он станет частью комплекса мероприятий областного фестиваля безопасности "Подарим детям праздник".

Предусмотрено два старта. Велосипедисты проедут по двум маршрутам. Сегодня старт будет дан возле здания Гомельского областного управления МЧС по Речицкому проспекту,35а. Далее велоколонна проедет по проспекту, ул. Давыдовской, ул. Медицинской, поселку Уза, агрогородку Бобовичи и финиширует на базе отдыха Bellagio в Гомельском районе.

1 июня маршрут проляжет в Центральном районе Гомеля. Отмашку дадут на ул. Ланге. Далее - ул. Советская, ул. Хатаевича, Восточный обход, ул. Бородина, ул. Мазурова, конечная остановка - Гомельский ледовый дворец спорта.

Фестиваль безопасности организован в рамках благотворительного проекта "Сохрани жизнь ребенку" и республиканской акции "Не оставляйте детей одних!". Его цель - привлечь внимание государственных и общественных организаций к вопросам охраны прав детства и предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей, проблеме обучения населения действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и подготовки детей к безопасной жизнедеятельности.-0-