Два вездехода планируют закупить для Полесского лесхоза

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для тушения пожаров в Полесском лесхозе в текущем году планируется приобрести новые гусеничные вездеходы. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко перед коллегией Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО), передает корреспондент БЕЛТА.

В юго-западном регионе в 2019 году зафиксировано 234 лесных пожара на площади около 5,3 тыс. га. Пожароопасный период длился большую часть года: первое возгорание произошло 23 марта, последнее - 24 ноября. "Первоочередная задача - своевременно обнаружить и потушить пожар. Брестская область по этому показателю возглавляет отрицательный рейтинг. Исходя из установившейся погоды (началось выжигание сухой растительности), мы уже сейчас должны быть готовы к первым пожарам в лесном фонде", - сказал Валентин Шатравко.

Наиболее сложная ситуация в прошлом году сложилась в Полесском лесхозе. Там произошло пять трансграничных пожаров, перешедших с территории Украины. Усилению противопожарной безопасности в этом лесхозе уделят повышенное внимание. "Для тушения пожаров в Полесском лесхозе были закуплены гусеничные вездеходы, но видим, что этого количества недостаточно. Планируем закупку новых. Территория труднодоступная, людей и воду нужно доставлять на большие расстояния", - отметил первый замминистра.

Генеральный директор Брестского ГПЛХО Алексей Прокопов уточнил, что в планах приобрести для Полесского лесхоза два болотохода. "Продолжаем там строительство лесных дорог в небольшом количестве, делаем еще одно мостовое сооружение. Существующих дорог достаточно для доезда до мест возгорания", - заверил он. Продолжится оснащение лесхозов Брестской области системами видеонаблюдения, внедрение средств связи в частотном диапазоне 146-174 МГц.

Сегодня на коллегии Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения подводят итоги деятельности в 2019 году и определяются задачи на 2020-й.-0-