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16 декабря 2019, 20:24

Двадцать пять кружащих в вальсе пар - первый новогодний бал прошел в Могилеве

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16 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Первый новогодний бал для одаренной молодежи прошел сегодня во Дворце культуры области в Могилеве. Участники бала - победители и призеры олимпиад, отличники учебы и спорта. Они съехались со всех районов области, а также Могилева и Бобруйска.

Дарья Цыркунова и Никита Юсупов - ученики 11-го класса гимназии №1 Горок. Ребята являются победителями республиканских олимпиад по французскому языку и физике. Приглашение на бал - поощрение за высокие результаты в учебе. По словам Дарьи и Никиты, самое сложное в подготовке к новогоднему празднику - разучивание классических бальных танцев.

Оливия Ахмаева - учащаяся социально-гуманитарного колледжа при Могилевском университете имени А.А.Кулешова. Она отличница учебы и победитель республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыi - 2019". Девушка поделилась, что быть приглашенной на такое мероприятие - большая честь.

Ребят поздравил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. "Каждый из вас уже одержал свои первые важные победы. Вами гордится вся Могилевская область, ваши учителя, родные и близкие, - обратился он к участникам. - Впереди вас ждет большой путь. И сегодня мы хотим пожелать вам успехов в начинаниях. Этот новогодний бал - не только поздравление с наступающими новогодними праздниками. Это повод еще раз поздравить вас с успехами и достижениями. Мы с вами закладываем добрую традицию для Могилевской области - проводить такие балы ежегодно".

Леонид Заяц во время бала
Леонид Заяц во время бала

Также гостей и участников пришли поздравить Дед Мороз и Снегурочка. Кроме вручения новогодних подарков в зале Дворца культуры прошла беспроигрышная лотерея.

Новогодний бал для одаренной молодежи стал одним из ключевых моментов республиканской акции "Наши дети" в Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого

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